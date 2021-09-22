Зеленський обговорив із президентом Microsoft розробку систем електронного голосування

Як повідомляється на сайті глави держави, під час розмови було відзначено, що наразі в Україні створюється один із найкращих податкових та правових режимів для IT-компаній.

"Ми зацікавлені у подальшому розширенні присутності корпорації Microsoft в Україні та поглибленні співпраці в контексті цифрової трансформації нашої країни" , - наголосив Зеленський.

Співрозмовники обговорили шляхи поглиблення співпраці України з корпорацією Microsoft та реалізації спільних проектів, приділивши особливу увагу побудові в Україні інфраструктури для хмарних сервісів.

Зеленський запросив президента Microsoft відвідати Україну в зручний для нього час.