Зеленський обговорив із президентом Microsoft розробку систем електронного голосування
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США обговорив із президентом Microsoft Бредом Смітом розширення присутності корпорації в Україні, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Ми зацікавлені у створенні в Україні дата-центру Azure. Також йшлося про участь Microsoft у розробці систем електронного голосування, антикорупційних програм і про взаємодію у сфері кібербезпеки та протидії дезінформації", - написав Зеленський у Twitter у середу.
Як повідомляється на сайті глави держави, під час розмови було відзначено, що наразі в Україні створюється один із найкращих податкових та правових режимів для IT-компаній."Ми зацікавлені у подальшому розширенні присутності корпорації Microsoft в Україні та поглибленні співпраці в контексті цифрової трансформації нашої країни", - наголосив Зеленський.
Співрозмовники обговорили шляхи поглиблення співпраці України з корпорацією Microsoft та реалізації спільних проектів, приділивши особливу увагу побудові в Україні інфраструктури для хмарних сервісів.
Зеленський запросив президента Microsoft відвідати Україну в зручний для нього час.