Зеленський обговорив із президентом Microsoft розробку систем електронного голосування

Зеленський обговорив із президентом Microsoft розробку систем електронного голосування

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США обговорив із президентом Microsoft Бредом Смітом розширення присутності корпорації в Україні, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Ми зацікавлені у створенні в Україні дата-центру Azure. Також йшлося про участь Microsoft у розробці систем електронного голосування, антикорупційних програм і про взаємодію у сфері кібербезпеки та протидії дезінформації", - написав Зеленський у Twitter у середу.

Як повідомляється на сайті глави держави, під час розмови було відзначено, що наразі в Україні створюється один із найкращих податкових та правових режимів для IT-компаній.

"Ми зацікавлені у подальшому розширенні присутності корпорації Microsoft в Україні та поглибленні співпраці в контексті цифрової трансформації нашої країни", - наголосив Зеленський.

Співрозмовники обговорили шляхи поглиблення співпраці України з корпорацією Microsoft та реалізації спільних проектів, приділивши особливу увагу побудові в Україні інфраструктури для хмарних сервісів.

Зеленський запросив президента Microsoft відвідати Україну в зручний для нього час.
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