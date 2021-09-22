У "Дії" можна буде оформити пенсії, субсидії та соціальну допомогу

Вже скоро на порталі "Дія" можна буде оформити онлайн: житлові субсидії, отримання пенсій, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Також через додаток можна буде зробити звернення в електронній формі за соціальними послугами, повідомляє УНИАН.

Мінсоцполітики спільно з Мінцифрою розширюють пілотний проєкт із впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) в окремих областях.

"У межах пілотного проєкту українці зможуть отримувати державну соцдопомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; на дітей одиноким матерям; на тяжкохворих дітей; під час усиновлення дитини; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Також люди зможуть на порталі "Дія" отримувати пенсії, звертатися за наданням соціальних послуг та призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послуги будуть доступні завдяки продовженню експериментального проєкту Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Ця система забезпечує прозорість та автоматизацію процесів нарахування соцвиплат, а також запровадить електронний документообіг у соціальній сфері.

За даними Мінцифри, до кінця 2021 року пілотний проєкт запрацює для громадян не менше ніж у двох областях. Таке рішення було ухвалене за результатами успішного завершення першого пілотного проєкту з впровадження ЄІССС, в якому брали участь працівники чотирьох територіальних управлінь соціального захисту населення та п’яти територіальних громад Київської та Житомирської областей.