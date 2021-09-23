Ринок нерухомості пожвавився

Ринок нерухомості України, всупереч коронакризі, пожвавлюється, як з боку продавців та забудовників, так і з боку покупців та інвесторів, повідомляє Сегодня.

Про це розповіла лідерка команди якості контенту в "OLX Нерухомість" Юлія Ковбаса.

За даними Міністерства юстиції, кількість операцій з нерухомістю у перших кварталах 2019 та 2020 років дорівнювала 203 тис. дол. та 177 тис. дол., а у 2021-му – понад 225 тис. дол., зазначила представник OLX.

Що відбувається з цінами на вторинному ринку

Вторинне житло за останні півтора року подорожчало на 16,4%, будинки, зведені після 2011 року, — на 16,7%, а об'єкти на етапі "котловану" — на 19%. Підвищення цін на нерухоме майно спостерігатиметься і наступного сезону — приблизно на 2-7%.

"Пожвавлений інтерес до новобудов підтверджують і дані, отримані під час опитування на OLX – 50% респондентів зазначили, що розглядаючи житло на вторинному ринку, переходили до новобудов. Інтерес до останніх, за кількістю пошукових запитів, цього року зріс втричі".

А все тому, що різниця у ціні між "котлованом" та готовим будинком може становити від 15% до 40%, а інколи і до 100%, якщо будинок введено в експлуатацію.

"Саме тому у житло краще інвестувати на початку будівництва: чим ближче до здачі будинку, тим вищою буде ціна за квартиру у ньому", – наголошує Юлія.

Де дорожче?

Найдорожчі однокімнатки — у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях — 43,6 тис. дол., 40,4 тис. дол. та 37,7 тис. дол., а найдешевші — у Рівненській, Чернігівській та Хмельницькій областях — 24 тис. дол., 24,6 тис. дол. та 25,1 тис. дол. відповідно. Середня ж ціна таких квартир по Україні — 29,7 тис. дол., каже експерт.

На другому місці за популярністю — двокімнатні квартири у новобудовах. Трійку найдорожчих областей очолює Київська область, де середня вартість об'єкта складає 67 тис. дол., Дніпропетровська — 60 тис. дол. та Львівська — 52,5 тис. дол.

Де шукати доступне житло

Найбільш бюджетні двокімнатки можна купити в Івано-Франківському — 28,6 тис. дол., Чернігівському — 34,2 тис. дол. та Хмельницькому регіонах — 34,6 тис. дол. Середня вартість таких квартир на первинному ринку — 43,6 тис. дол.

Найдорожчі трикімнатні квартири у Закарпатській, Дніпропетровській та Київській областях, там їхня ціна становить 122,7 тис. дол., 89,2 тис. дол. та 88,5 тис. дол. відповідно. Найдешевші у Запорізькій, Івано-Франківській та Рівненській областях вартістю — 38 тис. дол, 38,4 тис. дол та 43,8 тис. дол.

Варто зауважити, що на фінальну вартість квартири впливає багато факторів: висотність об'єкта, кількість квартир у будинку, темпи будівництва, район, у якому розміщено об'єкт, і т.д.

За офіційними даними, інфляція дорівнюватиме 8-9%, саме тому інвестиції у нерухомість продовжать зберігати свою привабливість і протягом наступних років.

У яких областях вигідно вкладати в нерухомість

Не усі регіони України є привабливими для інвесторів. На первинному ринку таких лише вісім, а на вторинному – 14, зазначають аналітики.

Найбільш вигідною на первинному ринку стала Вінницька область, а на вторинному – Хмельницька.

Якщо говорити про приватні будинки, тут беззаперечним лідером є Києвщина.