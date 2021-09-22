Зеленський зі Столтенбергом обговорили перспективи членства в НАТО

Відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В ході зустрічі Володимир Зеленський зазначив, що для країн, які прагнуть стати членами НАТО, слід мати чітку тимчасова перспектива.

"Євроатлантичний курс нашої держави залишається незмінною", - написав Зеленський в твіттер-акаунті в середу.

Він також подякував Генсекретарю НАТО за незмінну підтримку України й участь представника NATO у саміті "Кримської платформи" в Києві.

Президент України висловив зацікавленість у розширенні кількості спільних навчань Збройних сил України та Альянсу, повідомляється на сайті глави держави в середу.

Говорячи про важливість спільних із НАТО зусиль для посилення безпеки в Чорноморському регіоні, президент наголосив на важливості подальшого збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі, а також взаємодії держав Чорноморського узбережжя. Зеленський зазначив, що Україна готова брати активну участь у відповідних спільних діях із Альянсом.

Володимир Зеленський попросив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга сприяти звільненню майже 450 українців, яких утримують на тимчасово непідконтрольних територіях України і на території РФ.