Валютний ринок середи: підсумки дня

Після кількох днів стабільності курс безготівкового долара в середу знову почав знижуватися. Національному банку довелося двічі виходити з інтервенціями на покупку валюти, щоб не допустити занадто сильного зміцнення гривні.

Обсяг виставленої сьогодні на продаж валюти незначно перевищував той, що був у понеділок. Що ж сталося? Чому раптом долар так різко пішов вниз? Причину сьогоднішнього провалу порталу «Курс України» детально прокоментував представник казначейства одного з великих українських банків з іноземним капіталом. За його словами, в очікуванні зростання курсу долара банки вичерпали ліміт довгої позиції, тобто не можуть більше купувати валюту для себе (а тільки за дорученнями клієнтів). Коли сьогодні в черговий раз зростання захлинулося, і котирування пішли вниз, виявилося, що викуповувати запропонований обсяг просто нікому. Це зрозуміли і на Інститутській, тому Національний банк двічі виходив з інтервенціями на покупку валюти: перший раз купив 5 млн доларів за ціною близько 26,69 гривень, а другий - виставив великий ордер на покупку на 10 копійок нижче (26,59) і стояв з цим ордером до закриття торгів, не даючи долару впасти сильніше.

Закрили торги середи на 11 копійок на купівлі і на продажу нижче, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,68 / 26,74 (купівля / продаж).

Торги середи відкрилися трохи вище, ніж у вівторок, і з тим же спредом 6 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,7250 гривень пройшла о 09:38. Потім втретє за тиждень повторився один і той же сценарій: при незначному перевищенні числа покупців над продавцями котирування плавно пішли вгору і вже до 9:44 (через 6 хвилин після першої операції) досягли денних максимумів: 26,725 гривень на покупку і 26,74 гривень на продажу. Після того, як заявки покупців, готових брати дорожче 26,70, задовольнили, зростання припинилося. Тут же до продажу підключилися спекулянти, продавців різко стало більше - і котирування пішли вниз. До 11:30 вони опустилися нижче рівня 26,70 гривень. У цей момент на ринку з'явився Нацбанк: за вже сформованою традицією, він викупив кілька найдешевших заявок від продавців в районі 26,69 гривень - і пішов. І тут виявилося, що купувати - нікому. До обіду цінник на покупку впав до 26,61 гривень, а до 15:30 - взагалі до 26,55 гривень, встановивши новий річний мінімум. Розуміючи, що ситуація може вийти з-під контролю, Національний банк виставив великий ордер на покупку на рівні 26,59 гривень - і тільки тоді падіння долара припинилося.

Котирування закриття - 26,59 / 26,60 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 36,1 млн доларів у порівнянні з понеділком і склав 157,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6966 гривень.

Офіційний курс долара на 23 вересня встановлений на позначці 26,6714 гривень за долар, зниження на 3,67 копійки.

Офіційний курс євро на 23 вересня встановлений на позначці 31,2856 гривень за євро, зниження на 7,10 копійок.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва сьогодні впав в ціні на 6 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,75-26,76 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,69-26,70 гривень. Деякі обмінні пункти мали проблеми з готівковою гривнею (охочих продати валюту було більше, ніж покупців).

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1738 долара. Сьогодні євро зробив кілька спроб зниження, але на рівні 1,1715 натрапив на підвищений попит і відскочив до 1,1744 долара. Готівковий євро в столиці протягом дня подешевшав на 6 копійок: з 31,33-31,34 до 31,27-31,28 гривень.

Російський рубль протягом дня зміцнився по відношенню до долара на 50 копійок - з 73,10 до 72,60 рублів за долар. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 72,62-72,68 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві третій день поспіль тримається на рівні 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.