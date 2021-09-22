Валютний ринок середи: підсумки дня
Після кількох днів стабільності курс безготівкового долара в середу знову почав знижуватися. Національному банку довелося двічі виходити з інтервенціями на покупку валюти, щоб не допустити занадто сильного зміцнення гривні.
Обсяг виставленої сьогодні на продаж валюти незначно перевищував той, що був у понеділок. Що ж сталося? Чому раптом долар так різко пішов вниз? Причину сьогоднішнього провалу порталу «Курс України» детально прокоментував представник казначейства одного з великих українських банків з іноземним капіталом. За його словами, в очікуванні зростання курсу долара банки вичерпали ліміт довгої позиції, тобто не можуть більше купувати валюту для себе (а тільки за дорученнями клієнтів). Коли сьогодні в черговий раз зростання захлинулося, і котирування пішли вниз, виявилося, що викуповувати запропонований обсяг просто нікому. Це зрозуміли і на Інститутській, тому Національний банк двічі виходив з інтервенціями на покупку валюти: перший раз купив 5 млн доларів за ціною близько 26,69 гривень, а другий - виставив великий ордер на покупку на 10 копійок нижче (26,59) і стояв з цим ордером до закриття торгів, не даючи долару впасти сильніше.
Закрили торги середи на 11 копійок на купівлі і на продажу нижче, ніж у вівторок.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,68 / 26,74 (купівля / продаж).
Торги середи відкрилися трохи вище, ніж у вівторок, і з тим же спредом 6 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,7250 гривень пройшла о 09:38. Потім втретє за тиждень повторився один і той же сценарій: при незначному перевищенні числа покупців над продавцями котирування плавно пішли вгору і вже до 9:44 (через 6 хвилин після першої операції) досягли денних максимумів: 26,725 гривень на покупку і 26,74 гривень на продажу. Після того, як заявки покупців, готових брати дорожче 26,70, задовольнили, зростання припинилося. Тут же до продажу підключилися спекулянти, продавців різко стало більше - і котирування пішли вниз. До 11:30 вони опустилися нижче рівня 26,70 гривень. У цей момент на ринку з'явився Нацбанк: за вже сформованою традицією, він викупив кілька найдешевших заявок від продавців в районі 26,69 гривень - і пішов. І тут виявилося, що купувати - нікому. До обіду цінник на покупку впав до 26,61 гривень, а до 15:30 - взагалі до 26,55 гривень, встановивши новий річний мінімум. Розуміючи, що ситуація може вийти з-під контролю, Національний банк виставив великий ордер на покупку на рівні 26,59 гривень - і тільки тоді падіння долара припинилося.
Котирування закриття - 26,59 / 26,60 (купівля / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 36,1 млн доларів у порівнянні з понеділком і склав 157,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6966 гривень.
- Офіційний курс долара на 23 вересня встановлений на позначці 26,6714 гривень за долар, зниження на 3,67 копійки.
- Офіційний курс євро на 23 вересня встановлений на позначці 31,2856 гривень за євро, зниження на 7,10 копійок.
- Готівковий долар в оптових обмінниках Києва сьогодні впав в ціні на 6 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,75-26,76 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,69-26,70 гривень. Деякі обмінні пункти мали проблеми з готівковою гривнею (охочих продати валюту було більше, ніж покупців).
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1738 долара. Сьогодні євро зробив кілька спроб зниження, але на рівні 1,1715 натрапив на підвищений попит і відскочив до 1,1744 долара. Готівковий євро в столиці протягом дня подешевшав на 6 копійок: з 31,33-31,34 до 31,27-31,28 гривень.
Російський рубль протягом дня зміцнився по відношенню до долара на 50 копійок - з 73,10 до 72,60 рублів за долар. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 72,62-72,68 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві третій день поспіль тримається на рівні 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.