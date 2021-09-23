Настя Каменських вийшла у світ в яскравій міні-сукні зі сміливим декольте

Настя Каменських продемонструвала ультрамодний образ на зйомках 2 сезону шоу "Маска", перший випуск якого на каналі "Україна" вийде уже 23 жовтня, повідомляє РБК-Украина.

Для шоу зірка обрала лаймово-лимонну міні-сукню з рукавами-бафами і ефектним вирізом-декольте.

Об’ємні плечі родом з 90-х цього року надзвичайно актуальні, про що свідчить наявність таких моделей на світових подіумах. Дизайнери інтерпретують їх по-різному, але в цьому образі, каже стиліст співачки, бафи - символ жіночої сили.

Доповнюють сукню елегантні чорні туфлі на зав’язках.

Автор: Дмитрий Войналович