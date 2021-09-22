Посол Франції повертається в США

Президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон обговорили телефоном скандал з розірванням Австралією договору з підводних човнів і створенням нового партнерства AUKUS. Французький посол повернеться до США наступного тижня, повідомляє РБК-Украина.

"Макрон і Байден 22 вересня провели бесіду, щоб обговорити наслідки оголошення 15 вересня" , - йдеться в повідомленні Білого дому.

Лідери вирішили розпочати процес двосторонніх консультацій, щоб забезпечити довіру між двома країнами.

"Вони зустрінуться в Європі в кінці жовтня, щоб досягти загального розуміння і зберегти динаміку цього процесу" , - підкреслюється в релізі.

В ході бесіди Макрон вирішив, що посол Франції повернеться в США наступного тижня.

"Потім він приступить до інтенсивної роботи з посадовими особами США високого рангу" , - уточнили в Білому домі.

Під час переговорів Байден і Макрон обговорили створення нового партнерства у сфері безпеки (AUKUS) за участю Австралії, Великобританії та США.

"Два лідери погодилися, що ситуація тільки виграла б від відкритих консультацій між союзниками з питань, що становлять стратегічний інтерес для Франції і наших європейських партнерів. Президент Байден повідомив про свою незмінну прихильність у цьому відношенні" , - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше Франція відкликала послів з США і Австралії після скандалу з підводними човнами.

Автор: Дмитрий Кузнецов