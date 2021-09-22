Разумков сказав, чи варто пов’язувати замах на Шефіра з боротьбою з олігархами

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав "необдуманою позицією" намагання пов’язувати замах на Сергія Шефіра – першого помічника президента Володимира Зеленського, з боротьбою з олігархами, повідомляє УНИАН.

Він зазначив, що йдеться про "безпрецедентний випадок".

"Такі речі ганебні. Навіть бракує слів в цьому форматі" , – наголосив Разумков в інтерв’ю телеканалу "Прямий".

"Я б не пов’язував це з боротьбою з олігархами. Це – злочин. І тут байдуже, хто його скоїв – багата людина, бідна людина або якісь там злочинні елементи" , – додав він.

За його словами, важливо, щоб правоохоронні органи максимально ефективно і професійно " відпрацювали і знайшли, дійсно, і виконавців, і замовників ".

"Але в нас деякі колеги раніше часу намагаються розвішувати якісь ярлики. Це дуже погана тенденція" , – вважає Разумков.

На його думку, замах " можна розцінювати як тиск на Офіс, на президента або безпосередньо на Сергія Нахмановича. Це точно ".

На запитання про те, що є версії, що замах може бути пов'язаний з намаганням перешкодити ухваленню закону про олігархів, Разумков відповів:

"Це необдумана якась позиція окремих індивідуумів, які про це говорять. Так можна прив’язати і дощ до цього законопроекту, що він пішов або не пішов в конкретно взятий проміжок часу".

Спікер повідомив, що у середу, 22 вересня, з Шефіром спілкувався "дуже коротко", За словами спікера, добре, що " поранена одна людина, і всі залишилися живі ". Він побажав якнайскорішого одужання водієві.

Прес-служба поліції Київської області повідомила, що станом на 17:00 на місці, звідки було здійснено постріли в автівку Шефіра, поблизу села Ходосівка, працювала слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку, криміналістична лабораторія, слідчі та кінологи поліції Київщини.

Окремо були залучені підрозділи Національної гвардії й спецпідрозділи для детального огляду території лісового масиву. Використано квадрокоптери, металошукачі та спеціалізоване обладнання криміналістичної лабораторії для пошуку слідів та речових доказів.

Зокрема, з місця події вилучено трасологічні сліди, триває збір інформація для подальшого аналізу. Правоохоронці встановлювали можливих свідків події.

Автори: Надя Пришляк, Антоніна Доломанжи, Екатерина Присяжнюк