Разумков про свою відставку: "Я готовий"
Спікер Верховної Радий Дмитро Разумков заявив про готовність до своєї відставки з посади, якщо парламент відправить його у відставку відповідно до закону, повідомляє Деловая столица.
За словами спікера, про його відставку говорять давно. Він зазначив, що зараз більше, ніж раніше.
"Якщо ми з вами говоримо про "піду у відставку" – я не планую відставку. Я подавати у відставку не збираюся. Якщо ми з вами говоримо, чи може прийняти відповідне рішення Верховна Рада України – так, може. Для цього потрібно 226 голосів, є окрема процедура: збір підписів, 150 підписів, далі підготовка, звіт і голосування в стінах Верховної Ради України. Я до цього готовий. Я про це казав давно: якщо буде бажання народних депутатів змінити голову Верховної Ради – це їх право, це право Верховної Ради. Я точно завжди слідував закону, тому і в цьому випадку я буду це робити", — сказав Разумков.