Разумков про свою відставку: "Я готовий"

Спікер Верховної Радий Дмитро Разумков заявив про готовність до своєї відставки з посади, якщо парламент відправить його у відставку відповідно до закону, повідомляє Деловая столица.

За словами спікера, про його відставку говорять давно. Він зазначив, що зараз більше, ніж раніше.