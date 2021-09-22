Джонсон порадив Франції “взяти себе в руки”

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Франція повинна подолати гнів з приводу партнерства зі Сполученими Штатами, Сполученим Королівством і Австралією, через якого остання розірвала великий контракт з Парижем на підводні човни, повідомляє InfoResist.

Джонсон заявив, що " деяким з найдорожчих друзів " необхідно взяти себе в руки і " залишити його в спокої ".

Глава уряду Британії підкреслив, що створення альянсу між Сполученими Штатами Австралією і Великобританією є великим кроком до глобальної безпеки і що держави стоять пліч-о-пліч.

Великобританія, США і Австралія створили альянс в Індо-Тихоокеанському регіоні під назвою Aukus, який розглядають як противагу Китаю. Це розлютило Францію, бо зірвало оборонну угоду з Австралією на кілька мільярдів доларів.