В МВС озвучили нові деталі замаху на Шефіра

Кулі, якими розстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, могли бути завезені до України контрабандою, повідомляє Украина 24.

Про це розповів в ефірі програми "Ток-шоу №1" перший заступник голови МВС Євгеній Єнін.

"Сьогодні ми стикнулися з безпрецедентною за нахабністю цілою низкою злочинів особливо тяжкого характеру. Почнемо з першого. Силами Нацполіції разом з суміжними спецслужбами, зокрема, СБУ проведено неймовірний обсяг роботи. Ми були першими на місці події, ми першими надали медичну допомогу потерпілому. Маю віддати велику повагу мужності і стійкості (водія Шефіра – ред.). Попри тяжке поранення він показав безпосередньо місце, де був вчинений замах. Це дозволило нам протягом короткого часу встановити точну траєкторію стрілянини і безпосередньо місце, з якого стрілок здійснював напад на автомобіль, який знизив швидкість у зв'язку з крутим поворотом. Присутність його на місці злочину була необхідна, щоб встановити місце нападу" , - повідомив він.

Єнін розповів, що з тіла потерпілого вилучили дві кули:

"Це калібр 7,62. Це специфічні набої. Такі набої раніше не вироблялися на території України і не застосовувалися на території України. Виробництво – Угорщина. Ми намагаємося встановити часові рамки їх ввезення в Україну. Ми не виключаємо контрабандне потрапляння цих куль в Україну. 12 куль уразили автомобіль. Дві кулі вилучено з пораненого. Всі кулі пронизали автомобіль як бляшанку – це ніякий не броньований автомобіль".

На запитання, чому вікна автівки неушкоджені, заступник глави МВС відповів: