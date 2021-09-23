Штани-палаццо і прямий жакет: в модному образі Єва Лонгорія

Єва Лонгорія любить брючні костюми та вміє їх правильно підбирати. І хоча на її досконалій фігурі будь-що буде виглядати виграшно, все-таки є пара нюансів, які варто взяти на замітку, повідомляє РБК-Украина.

Фото в новому образі вона запостила кілька годин у своєму блозі мережі Instagram. І вони мали, як завжди, шалений успіх серед фанатів спекотної красуні.

Єва Лонгорія одягла персикового відтінку костюм, який склали штани-палаццо і жакет прямого крою. Завдяки своєму вільному крою вони відмінно підкреслили витончену фігуру Лонгорії, зробивши її ще більш мініатюрною. До костюма зірка підібрала білий топ на тонких бретельках з декольте, підкресливши талію і груди. Ця деталь зробила образ спокусливим і зухвалим.

фото: instagram.com/evalongoria