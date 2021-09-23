Honda представила оновлений кросовер Passport

Японська компанія Honda анонсувала рестайлінгову версію кросовера Passport. Автомобіль отримав великий пакет оновлень від зовнішності до комплектації, повідомляє Обозреватель.

Модель дебютувала на американському ринку три роки тому. Автомобіль адресований тим покупцям, для яких споріднений Pilot занадто великий, а необхідність у третьому ряді сидінь немає.

Відповідно до трендів, оновлена версія Passport першою серед моделей марки отримала "позашляхову" версію TrailSport. Джерело: Honda

Фактично Passport є укороченою версією Pilot з 5-місним салоном. Оновлена версія отримала більш агресивний дизайн передньої частини, включаючи інше облицювання радіатора і бампера. За задумом стилістів, новий вигляд дозволить залучити до моделі ширше коло покупців.

Для оздоблення інтер'єру підготували нові кольори і матеріали. Для підвищення безпеки у список базових опцій додали системи оповіщення про непристебнуті ремені, а також присутності пасажирів на задньому ряду (щоб на стоянці нікого там випадково не залишити).

Відповідно до трендів, оновлена версія першою серед моделей марки отримала "позашляхову" версію TrailSport. Для неї підготували облицювання радіатора з ексклюзивним малюнком, захисні накладки на бамперах, ширшу колію (+10 мм), а також виразні колісні диски з шинами розмірністю 245/60 R18. Салон версії TrailSport прикрасили чорною шкірою з перфорацією, контрастним помаранчевим рядком та декоративною вишивкою на підголівниках.

Салон версії TrailSport прикрасили чорною шкірою з перфорацією, контрастним помаранчевим рядком та декоративною вишивкою на підголівниках. Джерело: Honda

Для любителів виглядати "спортивно" пропонується опціонний стайлінг-пакет HPD, в який увійшли інше облицювання радіатора, чорні розширювачі колісних арок, диски унікального дизайну та декоративні аплікації на кузові.

Honda Passport оснащується атмосферним бензиновим мотором V6 3.5, який розвиває потужність 284 к.с. У парі з ним працює 9-ступіневий "автомат". На вибір покупцям пропонується передній привід або фірмова трансмісія i-VTM4 з системою векторизації тяги. У нормальних дорожніх умовах вона відправляє до задніх коліс до 70% крутного моменту. У разі необхідності система може перерозподіляти між задніми колесами до 100% тяги.

На вибір покупцям пропонується передній привід або фірмова трансмісія i-VTM4 з системою векторизації тяги. Джерело: Honda

У стандартну комплектацію новинки увійшла комплексна система допомоги водієві Honda Sensing. Вона включає систему екстреного гальмування та попередження про небезпеку фронтального зіткнення, контролю за розміткою та утримання в смузі, а також адаптивний круїз-контроль.

Поява у дилерів заплановано на майбутню зиму. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.