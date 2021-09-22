В Україні створять спецв'язниці для "злодіїв в законі"

В Україні вже наступного року може з'явитися спеціальна в'язниця для так званих "злодіїв у законі".﻿ Про це у програмі "Право на Право" телеканалу "Дом" повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, повідомляє УНІАН.

Вона наголосила, що "злодії в законі" небезпечні як на волі, так і у в'язницях, оскільки користуються величезним впливом. Саме тому "злодіїв у законі" так важливо ізолювати, щоби виключити цей вплив, а для цього потрібні спеціальні можливості, техніка. За її словами, уже наступного року в Україні можуть бути створені перші установи спеціально для "злодіїв у законі".

"Зараз ми працюємо над тим, щоби створити в Україні хоча б дві установи з таким спеціальним статусом, і пропрацювати всі технічні засоби, опрацювати емоційний, психологічний стан персоналу в таких установах, підготувати всю команду до роботи з такими суб'єктами, щоб і їх намагатися ресоціалізувати. Ми розраховуємо на те, що будемо готові прийняти перших засуджених за такою статтею вже наступного року" , – сказала заступник міністра.

За її словами, умови утримання "авторитетів" у подібних установах будуть відповідним чином організовані.