США заморозили військову допомогу Ізраїлю в $ 1 млрд

У вівторок, 21 вересня, через протидію з боку групи конгресменів від Демократичної партії, була заморожена екстрена допомога Ізраїлю в розмірі 1 млрд доларів, яка була необхідна для оснащення батарей системи ПРО «Залізний купол», повідомляє Nigroll.

За оцінкою експертів, прийняте рішення не означає скасування цієї допомоги, але призведе до затримки її перекладу на кілька тижнів або навіть на кілька місяців.

1 червня стало відомо, що Ізраїль має намір звернутися до США за фінансовою допомогою для поповнення запасів боєприпасів після операції «Страж стін». Про це сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News. Йшлося в першу чергу про поповнення запасу протиракет для системи ПРО «Залізний купол».