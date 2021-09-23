Модні колготи на осінь 2021: що буде в тренді

Всі ж вже дістали осінні речі? А про колготки не забули? Якщо ви досі не знаєте, які будуть в тренді цієї осені, тоді швидше читайте матеріал, повідомляє УНИАН.

Колготки в сітку

Тренд цього сезону - колготки, які визирають з-під джинсів. Для такого зухвалого образу ідеально підійдуть колготки в сітку. При цьому не варто їх носити під сукню, спідниці або шорти. В такому випадку це буде виглядати вже не актуально і дещо вульгарно.

Яскраві колготки

Пора відходити від стандартів, що колготки повинні бути тільки капроновими та тільки бежевими. Яскраві колготки подарують вам не тільки гарний настрій, але і будуть приковувати увагу оточуючих до вас. Більш того, з ними можна створити безліч стильних образів, які точно нікого не залишать байдужим.

Колготки з принтом

Найактуальніший принт - це горох. Також варто звернути увагу на колготки з логотипом або з лаконічним малюнком. Важливо пам'ятати, якщо ви підбираєте колготки з принтом, то інший одяг повинен бути більш стриманим, краще - однотонним.

Чорні колготки

Як напівпрозорі, так і щільні. Вони підійдуть практично під будь-який одяг. Але не варто компілювати їх з легкими сукнями. Пам'ятайте, чим щільніше колготи, тим "грубішими" і теплішими повинні бути одяг і взуття.