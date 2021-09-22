Кулеба допускає $1 млрд допомоги від США
У найближчі роки Сполучені Штати можуть надати Україні допомогу в розмірі $1 млрд. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Деловая столица.
За словами Кулеби, зараз є всі передумови до того, щоб Штати надали Україні фінансову допомогу в найближчі роки.
"Моя позиція проста і я вже почав говорити про це з Конгресом та Адміністрацією США — рівень фінансової підтримки України має досягнути позначки в 1 млрд доларів. І це має відбутися в найближчі роки. Для цього є всі передумови", — заявив глава МЗС.
Як зазначив Кулеба, в Конгресі є багато сил, які виступають з підтримкою ініціативи з боку США, в звʼязку з чим МЗС планує і надалі працювати над відповідним питанням.
"І є багато сил в Конгресі, які підтримують цю ініціативу. Це не станеться зараз, але має статися в найближчі роки, і ми будемо над цим працювати", — додав міністр.