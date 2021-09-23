23 вересня 2021 - яке сьогодні свято, що не можна робити

У цей день у світі відзначаються День народження жувальної гумки, День святкування бісексуальності, День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи, Міжнародний день жестових мов, День освітніх технологій, Всесвітній день безтраншейних технологій, День приправи Заатар, повідомляє УНИАН.

У США - День синдрому неспокійних ніг, День "шашкової мови", четвер "Пам'ятай про мене", День Американського пирога в горщику, День собак в політиці, День для себе, в Бразилії - День морозива, в Японії - свято осіннього рівнодення, в Італії - День зеленої кави, у Франції - День гастрономії, в Киргизстані - День державної мови, в Аргентині - День громадських бібліотек, День політичних прав жінок, в Бутані - День благословенного дощу, в Брунеї - День вчителя, в Литві - День пам'яті жертв геноциду, в Іспанії - свято Святої Фекли, в Індії - День мучеників, в Саудівській Аравії - Національний день.

Пам'ятні дати 23 вересня, річниці та події

23 вересня вважається Днем народження жувальної гумки. Саме в цей день в 1848 році американець Джон Куртіс у себе вдома справив першу "жуйку" з соснової смоли. Хоча найперша жувальна гумка датується 7-2 століттями до н. е. вона була знайдена під час розкопок в Північній Європі і являла собою шматки доісторичної смоли з відбитками людських зубів. Взявся за її відродження в 19 столітті Куртіс. Він вирішив відкрити промислове виробництво жувальної гумки. Пізніше в неї стали додавати парафінові ароматизатори.

Поступово виробництво розширювалося, але продажі були низькими через наявність в гумках домішок, які важко було видалити з соснової смоли. Нове життя "жуйка" - вже на основі каучуку - отримала в 1869 році, завдяки Томасу Адамсу. Людям винахід сподобався, що і дало поштовх до початку серійного виробництва жувальної гумки. У 1871 році Адамс винайшов і запатентував машину для її автоматичного виробництва, тоді ж він придумав додавати екстракт лакричника для поліпшення її смаку і збільшення продажів. "Жуйка" швидко набирала популярність, завоювавши, в результаті, світ.

23 вересня 1944 року почалося примусове виселення етнічних українців з Польщі в Україну і поляків з України - до Польщі, для нібито "очищення" держав. Цьому передувало підписання "Люблінської угоди" 9 вересня 1944 року. Але всі опору населення жорстко подавлювалися. На 31 жовтня 1946 року з СРСР до Польщі було переселено майже 1,1 млн осіб. З Польщі до СРСР прибуло близько 518 тисяч осіб. Ця операція в 90-х роках була визнана нелюдською і засуджена.

У 1932 році в цей день був виданий декрет "про об'єднання частин арабського Королівства", згідно з яким з'явилося Королівство Саудівська Аравія.

У 1939 році під час Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку була закладена капсула часу, яку заповідано розкрити в 6939 році. У капсулу вкладен жіночий капелюшок, чоловіча курильна трубка і 1100 мікрофільмів.

У 2002 році в Бельгії набув чинності закон про евтаназію.

У 2008 році стартував офіційний випуск першої версії операційної системи Android, яка завоювала лідируючу позицію серед операційних систем для мобільних пристроїв і електронних гаджетів. Початок розробки нової операційної системи здійснювалося компанією Android Inc., але в 2005 році вона була куплена компанією Google.

Ставши власником розробника, Google створив окремий альянс, який і став вести подальшу розробку операційної системи Android. Цей альянс носить назву Open Handset Alliance, і саме він випустив у світ першу офіційну версію ОС Android. Поки Android продовжує утримувати в руках пальму першості серед операційних систем для мобільних пристроїв.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 23 вересня вшановує пам'ять святих Петра і Павла - єпископів Нікейських. У народі це осіннє свято називають "Петро і Павло Горобинники". Якщо зірвати горобину в цей день, то вона захистить від нечистої сили і застуди. Поставте в будинку гілочку горобини, щоб залучити у ваше життя щастя. Починайте нові справи в цей день - вони успішно завершаться.

Що сьогодні не можна робити

До полудня не можна вважати дрібні гроші - не буде великих грошей.

Прикмети на 23 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

яка погода буде 23 вересня - такою буде і вся осінь.

Іменини 23 вересня

Іменини у Андрія, Климента, Павла, Петра, Івана, Тетяни та Євгена.