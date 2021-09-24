Дієтолог порівняла шкоду від вживання чаю і кави

Лікар-дієтолог Марина Степанян порівняла шкідливі наслідки від надмірного вживання чаю і кави, повідомляє Лента.Ру.

Фахівець розповіла, що обидва напої містять кофеїн, але в чаї його концентрація вдвічі менше. Завдяки кофеїну чай і кава мають потужні стимулюючи властивості, які підвищують працездатність, фізичну активність і концентрацію.

Спеціаліст зазначила, що наукові дослідження підтверджують цілющій вплив кофеїну на зниження ризику розвитку метаболічного синдрому - комплексу порушення обміну речовин. Крім того, споживання кофеїну знижує ризик деменції та хвороби Альцгеймера.

Дієтолог застерегла від зловживання цих напоїв людей, які стежать за калорійністю свого раціону. Вона підкреслила, що ці продукти будуть збільшувати харчову цінність, особливо якщо додавати в них цукор і молоко. Також потрібно враховувати стан здоров'я, кількість напою.

"При ряді захворювань, таких як гастрит, шлунково-стравохідний рефлюкс і інших, необхідно утриматися від вживання кави й міцного чорного чаю", - сказала лікар.

Також вона додала, що вживання великої кількості кави на ніч може привести до порушення сну, підвищеній нервовій збудливості та неспокою. Крім того, вона порадила зробити вибір на користь чаю чутливим до кофеїну людям.