Зеленський на ГА ООН проігнорував російського журналіста

Президент України Володимир Зеленський, який в ніч на четвер, 23 вересня (за київським часом), виступив з трибуни Генасамблеї ООН, не став спілкуватися з російським кореспондентом "РИА Новости". Він проігнорував запитання кремлівського пропагандиста про замах на його радника Сергія Шефіра, повідомляє Обозреватель.

Російське видання поширило відповідне відео. На кадрах видно, як Зеленський на вході в будівлю штаб-квартири ООН пройшов повз російського журналіста, який викрикує своє запитання. Пропагандист запитав президента України про те, хто, на думку, стоїть за замахом на Шефіра.