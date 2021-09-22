На Київщині ліквідували велику плантацію конопель

У Київській області співробітники поліції виявили нелегальну плантацію конопель площею понад 3 гектари, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За інформацією Департаменту комунікації Національної поліції правоохоронці отримали інформацію про те, що на території одного з полів у Бориспільському районі знаходиться плантація рослин конопель. При обстеженні зазначеного району оперативники виявили поле з коноплею біля села Вовчків. Загальна площа, на якій росли рослини досягала близько 3,5 гектара.

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Всього поліцейські нарахували близько 100 тис. рослин конопель. Вартість виявленої наркосировини за цінами "чорного" ринку становить понад 20 млн гривень.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку або конопель) Кримінального кодексу України. Частина рослин правоохоронцями спрямована на експертизу, інші - знищені.

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