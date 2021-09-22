На Київщині ліквідували велику плантацію конопель

У Київській області співробітники поліції виявили нелегальну плантацію конопель площею понад 3 гектари, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією Департаменту комунікації Національної поліції правоохоронці отримали інформацію про те, що на території одного з полів у Бориспільському районі знаходиться плантація рослин конопель. При обстеженні зазначеного району оперативники виявили поле з коноплею біля села Вовчків. Загальна площа, на якій росли рослини досягала близько 3,5 гектара.

Всього поліцейські нарахували близько 100 тис. рослин конопель. Вартість виявленої наркосировини за цінами "чорного" ринку становить понад 20 млн гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку або конопель) Кримінального кодексу України. Частина рослин правоохоронцями спрямована на експертизу, інші - знищені.