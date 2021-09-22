США допоможуть у розслідуванні замаху на Шефіра
США заявили про готовність допомогти з розслідуванням справи про замах на помічника президента України Сергія Шефіра. Про це заявив перший заступник глави МВС України Євген Єнін в ефірі телеканалу Україна 24 в середу, 22 вересня, повідомляє Кореспондент.
"У цей вечір ми отримали підтвердження від наших американських колег надати нам посильну допомогу, щоб забезпечити максимально оперативне розкриття цього злочину", - сказав Єнін.
У свою чергу генпрокурор України Ірина Венедиктова заявила, що розслідування справи передадуть Головному слідчому управлінню (ГСУ) МВС. Вона додала, що сьогодні ввечері відбулась спільна нарада правоохоронців у справі про замах на Шефіра.
"Буде створено спільну слідчу групу. Зараз тривають слідчо-оперативні дії, і коли вони закінчаться - можна буде робити якісь висновки", - сказала Венедиктова.
За її словами, у справі про замах на помічника президента Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво.
"На нараді ми вирішили змінити підслідність і передати справу в ГСУ", - зазначила Венедиктова.
Також генпрокурор говорить, що рівень справи про замах підвищується і щодо неї створюються спільні слідчі групи.
"Будуть у нас перебувати слідчі Нацполіції та СБУ", - підсумувала Венедиктова.