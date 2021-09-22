США допоможуть у розслідуванні замаху на Шефіра

США заявили про готовність допомогти з розслідуванням справи про замах на помічника президента України Сергія Шефіра. Про це заявив перший заступник глави МВС України Євген Єнін в ефірі телеканалу Україна 24 в середу, 22 вересня, повідомляє Кореспондент.

"У цей вечір ми отримали підтвердження від наших американських колег надати нам посильну допомогу, щоб забезпечити максимально оперативне розкриття цього злочину" , - сказав Єнін.

У свою чергу генпрокурор України Ірина Венедиктова заявила, що розслідування справи передадуть Головному слідчому управлінню (ГСУ) МВС. Вона додала, що сьогодні ввечері відбулась спільна нарада правоохоронців у справі про замах на Шефіра.

"Буде створено спільну слідчу групу. Зараз тривають слідчо-оперативні дії, і коли вони закінчаться - можна буде робити якісь висновки" , - сказала Венедиктова.

За її словами, у справі про замах на помічника президента Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво.

"На нараді ми вирішили змінити підслідність і передати справу в ГСУ" , - зазначила Венедиктова.

Також генпрокурор говорить, що рівень справи про замах підвищується і щодо неї створюються спільні слідчі групи.