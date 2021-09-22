У Харкові просять збільшити число COVID-лікарень

Влада Харкова просить повернути дві лікарні до переліку установ, які можуть приймати інфікованих на коронавірус. На цей час три діючі перевантажені. Про це заявила заступник глави мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє Новое время.

За словами чиновниці, зараз у Харкові працюють три COVID-лікарні - № 13, № 17 та № 25, які мають в загальному 770 койкомісць. Раніше до цього переліку входили також лікарні № 18 і пологовий будинок № 2, але їх пізніше виключили. Вона пояснила, що місця в трьох лікарнях вистачає, але їх потужності вже повністю використані.

Харківська міськрада вже направила відповідне звернення у Харківську ОДА. Остаточне рішення має ухвалити МОЗ.