Глава ВООЗ заявив про провал цілей вакцинації

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що в 50 країнах світу до кінця вересня не вдасться досягти за охопленням понад 10% населення щепленнями від коронавірусу, повідомляє РБК-Україна.

Виступаючи в середу на саміті з питань боротьби з пандемією, він повідомив, що з обіцяного країнами з високими доходами іншим державам 1 млрд доз вакцини реально було надано менше ніж 15%.

Майже 90% багатих країн вже досягли поставленої ВООЗ мети охопити до кінця вересня вакцинацією від COVID-19 не менше 10% населення, сказав Гебрейесус.

"Однак 50 держав цього не досягнуть, в основному [вони розташовані] в Африці" , - констатував він.

"Країни з високими доходами пообіцяли понад 1 млрд доз, проте матеріалізувалися менше 15% доз" , - повідомив гендиректор.

"Нам необхідна сьогодні тверда Глобальна прихильність підтримці вакцинації щонайменше 40% населення кожної країни до кінця нинішнього року і 70% до середини 2022 року" , - додав він.

За його словами, для досягнення цих цілей "саме зараз необхідні 2 млрд доз для країн з низькими і середніми доходами".

У зв'язку з цим глава ВООЗ закликав "країни і компанії, що контролюють глобальне постачання вакцинами", негайно виконати свою обіцянку поділитися препаратами, сприяти негайній передачі технологій і прав інтелектуальної власності на вакцини, а також внести корективи в плани найближчих поставок для механізму COVAX і Африканського Трастового об'єднання із закупівлі вакцин (AVAT).

Автор: Артур Родивилов