Лікарка назвала "кращу" COVID-вакцину

Лікарка-пульмонологиня Світлана Гук порадила українцям, які не хочуть робити щеплення проти коронавірусу через сумніви в перевіреності вакцини, використовувати препарат CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Як пояснила експертка, ця вакцина зроблена "за старою перевіреною методикою", повідомляє Обозреватель.

"Кращий", на її думку, препарат для імунізації Гук назвала в інтерв'ю. Лікарка зазначила, що може зрозуміти людей, у яких є питання до вакцин. Найбільш часті моменти, які насторожують українців – це перш за все те, що препарати не досліджували достатньо, як це повинно бути "в звичайному режимі", а не під час пандемії. Пульмонологиня пояснила, що на тривалі випробування просто не було часу. Крім того, багато нових вакцин від COVID-19 створювали за методиками, які ще не були використані раніше.

"І ми всі знаємо, що кількість осіб із поствакцинальними ускладненнями таки зростає, що, знову ж таки, логічно, враховуючи все більшу кількість вакцинованих осіб. Про це ніхто не говорить пошепки, це не новина для лікарів. Але треба врахувати, що й кількість вакцинованих зараз теж дуже велика – це мільйони людей. Отже реальний відсоток ускладнень невеликий" , – пояснила Гук.

Вона зазначила: "побочки" у конкретної особи прогнозувати неможливо. Лікарі ж рекомендують не робити щеплення, якщо в пацієнта лихоманка, алергія на компоненти вакцин чи загострення хронічного захворювання.

"Якщо людина боїться, але все ж хоче себе захистити від можливості важкого захворювання на COVID-19, на мій погляд, можна порадити CoronaVac" , – сказала лікарка.

Ця вакцина інактивована, тобто містить у своєму складі неактивний, "убитий" вірус.

"Мені вона дуже імпонує й тим, що містить увесь спектр білкових структур коронавірусу" , – додала Гук.

Додамо, що Гук очолює Центр респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія" в Києві.