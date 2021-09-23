Україна не планує розривати дипвідносини з РФ - Кулеба

Україна поки не планує розривати дипломатичні відносини з Росією через вибори в окупованому Криму та ОРДЛО. Щоб розглядати це питання, має відбутися щось «мегакатастрофічне», повідомляє Новое время.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі каналу "Дом". Український міністр вважає, що країні немає сенсу розривати дипломатичні відносини з РФ сьогодні, оскільки відповідне питання потрібно було підіймати ще у 2014 році. Кулеба підкреслив, що розрив дипломатичних відносин - найвища міра покарання.

«Дипломатичні відносини потрібно було розривати у 2014 році. Тепер має відбутися щось мегакатастрофічне, щоб повернутися до цього питання. Тому що розрив дипломатичних відносин - це найвища міра покарання» , - заявив Кулеба.

Навіть якщо це станеться, то користі від цього наразі не буде, уточнив міністр.