Суд виніс вирок колишньому танкісту "ДНР"

Танкіста самопроголошеної "ДНР", який воював проти українських військових і був, зокрема, старшим стрільцем шпигунської "роти" супротивника, суд вирішив запроторити за ґрати на дев'ять років, повідомляє УНИАН.

Як заявили у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, 31-річний уродженець міста Покровськ засуджений за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу).

З квітня 2015 року до січня 2019 року чоловік брав участь у бойових діях проти Збройних сил України у складі "2-го мотострілецького батальйону 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го Армійського корпусу Міністерства оборони ДНР" та танкового батальйону "Дизель" як водій-механік. Крім того, він був старшим стрільцем розвідувальної роти "5-ї окремої мотострілецької бригади".

"Після проходження військових навчань на танковому полігоні окупованого НЗФ (незаконні збройні формування – Ред.) РФ м. Шахтарська, засуджений відвідував передові позиції бойовиків на околицях м. Докучаєвська, де чинив активний збройний опір українським захисникам" , – повідомили у прокуратурі.

У січні 2019 року чоловік за власним бажанням покинув лави бойовиків. У жовтні 2019 року під час перетину лінії розмежування в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка" його затримали співробітники Служби безпеки України.