В Одеській області підліток підпалив церкву

У селі Іванчанка Болградського району Одеської області 12-річний хлопець підпалив церкву, в пожежі ніхто не постраждав, повідомляє Кореспондент.

За даними пресслужби поліції регіону інцидент стався у вівторок увечері. В результаті було пошкоджено будівлю та майно культурної споруди. Вогонь загасили мешканці села.

"Поліцейські з'ясували, що до підпалу причетний 12-річний місцевий житель. Підліток зізнався в скоєному і пояснив, що так він хотів помститися своєму однокласнику, який нібито постійно його цькував ", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, булінгом школяра займався син настоятеля церкви.

Відкрито кримінальну справу за статтею про умисне пошкодження майна (ч.2 ст.194 КК). В його рамках слідчі встановлюють всі обставини події. Крім того, розпочато перевірку інформації про булінг серед школярів. У разі підтвердження цього факту буде дано правову оцінку діям кожного його учасника.