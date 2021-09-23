Алжир закрив небо для літаків Марокко

Президент Алжиру Абдельмаджід Теббун оголосив про закриття повітряного простору країни для всієї марокканської авіації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вища рада безпеки прийняла рішення негайно закрити повітряний простір країни для всіх (марокканських - ред.) цивільних і військових літаків, а також для літаків, зареєстрованих в Марокко" , - цитують західні ЗМІ офіційну заяву уряду країни.

Алжир розірвав дипломатичні відносини з Марокко 24 серпня, звинувативши сусідню країну у "ворожих діях". За словами глави МЗС Алжиру Рамтана Ламамри, таке рішення було продиктовано "тим фактом, що, як показує історія, в Марокко ніколи не припиняли ворожих дій щодо Алжиру". У підсумку, як зазначив міністр, "такі кроки призводили до конфлікту, а не до взаємодії в регіоні".