Джонсон повідомив про плани AUKUS обігнати КНР за технологіями

Партнерство Австралії, Великобританії та США (AUKUS) у сфері безпеки допоможе країнам Заходу наздогнати Китай в області технологій. Як пишуть західні ЗМІ, він виділив сфери кібербезпеки та штучного інтелекту, у розвитку яких країни хочуть об'єднатися, повідомляє РБК-Україна.

"Нам потрібні західні технології, на які ми можемо покластися. Але реальність така, що Китай попереду за деякими технологіями. Американці і австралійці ж хочуть спробувати разом з нами повернути лідерство Заходу в деяких областях і працювати над цим спільно. У кіберсфері, сфері штучного інтелекту-є багато областей, за якими ми хочемо скооперуватися" , - додав він.

Ту форму, в якій Австралія попередила Францію про скасування багатомільярдного контракту на підводні човни, Джонсон порівняв з буденною ситуацією, коли люди часто відкладають складні бесіди на потім.

"Дуже по-людськи відкладати розмову до останнього моменту" , - заявив він.

При цьому Британський прем'єр відкинув можливість запрошення Франції в нове партнерство з безпеки для поліпшення відносин між Вашингтоном і Лондоном з одного боку і Парижем - з іншого.

"У AUKUS є своя логіка" , - сказав Джонсон.

Автор: Артур Родивилов