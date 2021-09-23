10 модних лайфхаків зірок, завдяки яким вони виглядають неперевершено

Знаменитості кожного разу намагаються виглядати на червоній доріжці неперевершено. Однак у голлівудських ікон стилю є фасони одягу, які вони носять завжди, змінюючи лише відтінок і деталі, повідомляє Обозреватель.

За допомогою правильного крою сукні, аксесуарів та кольорів, селебріті вміло підкреслюють особливості своєї зовнішності. Далі про модні лайфхаки зіркових красунь, якими вони користуються роками.

Кіра Найтлі

Кіра Найтлі носить сукні з прозорими рукавами.

Голлівудська акторка Кіра Найтлі часто з'являється на червоних доріжках у довгих і ошатних сукнях. Однак її образ виділяється серед інших зірок завдяки прозорим рукавам. Знаменитість таким чином підкреслює витончені плечі і стрункі руки. Дизайнери шиють рукави з фатину або мережива з візерунком.

Різ Візерспун

Різ Візерспун у сукнях з акцентом на талії.

Зірка кіно Різ Візерспун зростом 156 см, тому вона часто одягає сукні з акцентом на поясі. Відрізна пишна спідниця з завищеною талією візуально робить ноги довшими.

Гвендолін Крісті

Гвендолін Крісті носить атласні костюми.

Акторка серіалу "Гра престолів" Гвендолін Крісті вирізняється атлетичною статурою та високим зростом. Зірка обожнює одягати на червону доріжку яскраві оверсайз костюми, які роблять її фігуру більш жіночною. Комплекти в піжамному стилі створюють легкий і невимушений образ.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт носить чорні жакети.

Акторка Кейт Бланшетт на світських заходах завжди виглядає стримано і елегантно. Підтримувати образ неприступної красуні їй допомагає звичайний чорний жакет. Зірка Голівуду вміло експериментує з універсальним піджаком і комбінує його з вишуканими сукнями. Кейт пасують короткі обтислі та оверсайз моделі з наплічниками, щоб підкреслити лінію плечей.

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія обожнює білий колір.

Запальна брюнетка Єва Лонгорія зазвичай з'являється на публіці у білому вбранні. Голлівудська акторка має смуглу шкіру та карі очі, тому світле вбрання їй дуже пасує. Білий класичний костюм вишукано виглядає на червоній доріжці.

Ель Фаннінг

Ель Фаннінг одягла сукню з квітковим принтом.

Ель Фаннінг обожнює романтичні вбрання з квітами, які нагадують сукні королеви. Зірка кіно грала принцесу Аврору у кінострічці "Маліфісента", а тепер підтримує ніжний образ. Легкі сукні з квітами прикрашають витончену фігуру Ель.

Рейчел МакАдамс

Рейчел МакАдамс носить сукню-футляр зі збіркою

Акторка Рейчел МакАдамс є володаркою ідеальної фігури піщаного годинника. Зірка вміло підкреслює свої форми за допомогою отислих суконь без лямок та рукавів.

Емілі Блант

Емілі Блант одягає вишукані королівські образи.

На червоних доріжках акторка Емілі Блант крокує лише у вишуканих королівських сукнях. Часто її образи доповнюють довгі накидки або кейп. В такому образі знаменитість завжди виглядає бездоганно і тримає поставу.

Емі Адамс

Емі Адамс носить коштовні брошки.

Особливістю майже кожного сукні Емі Адамс є декор в області декольте, який підкреслює груди. Вишивка бісером або брошка гармонійно поєднується з масивними прикрасами. Якщо плаття з яскравими деталями, то на шиї актриси немає намиста.

Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян носить шкіряні штани.

Кім Кардаш'ян обожнює одягати шкіряні штани, щоб підкреслити свої бедра. В гардеробі світської левиці сотні моделей, вона носить їх у повсякденному житті та на світських заходах.