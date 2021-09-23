"Дельта" практично витіснила інші штами - ВООЗ

Штам коронавірусу Дельта, який вперше був зафіксований в Індії, виявлений в зразках 99% хворих у всьому світі. Про це заявила провідний фахівець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по COVID-19 Марія ван Керхове в прямому ефірі у Facebook, повідомляє Кореспондент.

За її словами, на інші загрозливі варіанти інфекції - Альфа, Бета та Гамма - приходиться лише 1% заражених.

"Дельта став сильнішим, ще більш заразним, і він перехоплює інші штами та віруси, що поширюються серед населення" , - зазначила експерт.

Ван Керхове інформувала, що, за останніми даними, штам Дельта зафіксований у 185 державах та територіях світу.

Крім того, в ВООЗ повідомили, що організація відзначила ще п'ять штамів коронавірусу, які викликають інтерес. Серед них Йота, Ета і Каппа. Їх статус ВООЗ знизила від "загрозливого" до такого, що "знаходиться під наглядом".