За рік силовики викрили 30 банд, які торгували людьми

З початку 2021 року правоохоронні органи викрили на території України 30 злочинних угруповань, причетних до торгівлі людьми та каналів нелегальної міграції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це під час зустрічі представників Міністерства внутрішніх справ України та посольства США, присвяченій питанням боротьби з торгівлею людьми в Україні та за її межами, заявив в.о. начальника Департаменту міграційної поліції НПУ Ігор Малахов, передає пресслужба МВС.

"З початку року виявлено вже 30 організованих злочинних груп торговців людьми та організаторів нелегальної міграції. Ми беремо участь в чотирьох міжнародних слідчих групах з метою транскордонного переслідування трафікерів" , - зазначив Ігор Малахов.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко зазначила, що боротьба з торгівлею людьми була і залишається пріоритетом у роботі міністерства та Нацполіціі.

"Ми розуміємо те, що наші підрозділи Нацполіціі потребують оновлення підходів і переформатування. Оскільки ми хочемо вивести правоохоронні структури на новий рівень у протидії торгівлі людьми, потрібно покращувати їх роботу вже зараз" , - підкреслила чиновниця.

Разом з тим керівник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Сара Ленгенкамп зазначила, що Україна - одна з небагатьох країн, які настільки відкрито співпрацюють зі Сполученими Штатами у цьому питанні, і запевнила, що американська сторона буде і надалі підтримувати МВС.