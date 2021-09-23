Прикордонники затримали кримського "народного ополченця"

При собі затриманий мав кілька медалей за анексію Криму і посвідчення учасника так званого "народного ополчення", повідомляє Кореспондент.

За даними в Держприкордонслужбі в контрольному пункті в'їзду-виїзду Каланчак, на адмінкордоні з Кримом, прикордонники затримали 64-річного представника "Союзу ветеранів вільного полку народного ополчення Республіки Крим". Відзначається, що, прямуючи на материкову частину України, чоловік мав при собі кілька медалей за анексію півострова.

"Під час огляду його речей прикордонники спільно з митниками виявили медалі "За заслуги перед вітчизною", "За захист Криму", "5 років кримської весни", "Кримська весна", отримані ним у 2014-2018 роках і "завізовані" підписами президента РФ і представниками так званої влади Криму" , - уточнили в ДПСУ.

Крім нагород, у громадянина України виявили посвідчення учасника так званої "кримської регіональної громадської організації" Союз ветеранів вільного полку народного ополчення Республіки Крим".

Як вдалося з'ясувати, затриманий брав активну участь в діяльності незаконних збройних формувань на території тимчасово анексованого Криму, заворушеннях і нападах з метою захоплення підприємств, установ і державних організацій.

"Ополченцю" інкримінують створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст. 260 КК). Він переданий Нацполіціі.