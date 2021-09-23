Прикордонники затримали кримського "народного ополченця"

При собі затриманий мав кілька медалей за анексію Криму і посвідчення учасника так званого "народного ополчення", повідомляє Кореспондент.

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За даними в Держприкордонслужбі в контрольному пункті в'їзду-виїзду Каланчак, на адмінкордоні з Кримом, прикордонники затримали 64-річного представника "Союзу ветеранів вільного полку народного ополчення Республіки Крим". Відзначається, що, прямуючи на материкову частину України, чоловік мав при собі кілька медалей за анексію півострова.

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"Під час огляду його речей прикордонники спільно з митниками виявили медалі "За заслуги перед вітчизною", "За захист Криму", "5 років кримської весни", "Кримська весна", отримані ним у 2014-2018 роках і "завізовані" підписами президента РФ і представниками так званої влади Криму", - уточнили в ДПСУ.

Крім нагород, у громадянина України виявили посвідчення учасника так званої "кримської регіональної громадської організації" Союз ветеранів вільного полку народного ополчення Республіки Крим".

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Як вдалося з'ясувати, затриманий брав активну участь в діяльності незаконних збройних формувань на території тимчасово анексованого Криму, заворушеннях і нападах з метою захоплення підприємств, установ і державних організацій.

"Ополченцю" інкримінують створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст. 260 КК). Він переданий Нацполіціі.

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