Меркель відхилила дзвінок Байдена після його вступу на посаду

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в січні 2021 року відхилила телефонний дзвінок Джо Байдена, який хотів провести саме з нею перші переговори як президент США, повідомляє Лента.Ру.

Як пише газета Wall Street Journal﻿, після переїзду в Білий дім в січні Байден вирішив присвятити свій перший дзвінок іноземному лідеру Ангелі Меркель. Таким чином новий американський лідер хотів подати знак про повернення трансатлантичної стабільності після нестабільності епохи попереднього президента Дональда Трампа. Однак Меркель відмовилася розмовляти з Байденом після його вступу на посаду.

"У канцлера Німеччини були інші плани. Вона відмовилася відповісти на дзвінок в ту п'ятницю вдень, оскільки повинна була виїхати в свій заміський котедж під Берліном" , - повідомляє WSJ з посиланням на радників, не вказуючи, чию сторону вони представляють.

Меркель визнала символічні жести американської сторони недоречними і попросила свою команду призначити іншу дату для діалогу. У підсумку він відбувся в понеділок, 25 січня, коли канцлер повернулася до роботи. В результаті першим співрозмовником Байдена на посаді президента став прем'єр Канади Джастін Трюдо, з яким він поспілкувався 23 січня.