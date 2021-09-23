У США обстріляли зупинку, загинув школяр

У місті Луїсвілл штату Кентуккі в США невідомі з автомобіля відкрили вогонь по автобусній зупинці. В результаті загинув школяр, ще двоє - поранені, повідомляє Кореспондент.

Про це в середу, 22 вересня інформував телеканал NBC з посиланням на поліцію. За наявними даними, інцидент стався напередодні близько 6:20 (13:20 за Києвом). На зупинці перебували учні місцевої школи.

Двох поранених дітей відправили в лікарню, згодом один з них помер. Третій постраждалий від госпіталізації відмовився. Правоохоронці поки не мають даних про причини стрілянини. Винуватців шукають.