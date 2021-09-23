Мільярдер, що розбагатів за рахунок світової кризи, вирішив розлучитися

Мільярдер Джон Полсон розлучається зі своєю дружиною Дженні після двадцяти років шлюбу, повідомляє "Лента.ру".

За інформацією Bloomberg, подружжя не уклали шлюбний договір, тому розрив може стати одним з найдорожчих в історії і залишити Полсона без частини грошей.

Мільярдера в суді представлятиме адвокат Вільям Забела, який вже працював з такими відомими людьми, як Джордж Сорос і Говард Стерн. Дженні, за повідомленнями ЗМІ, веде переговори з Робертом Коеном, який захищав інтереси Івани Трамп, Уми Турман, Мелінди Гейтс і Майкла Блумберга.

"Джон глибоко поважає Дженні і буде продовжувати забезпечувати все найкраще для здоров'я і щастя сім'ї", - заявив Вільям Забела.

Пара виховує двох дочок-підлітків. Причиною розлучення стали «непримиренні розбіжності».

Стан 65-річного Джон Полсона оцінюється в 4,8 мільярда доларів. Він розбагатів, роблячи успішні ставки проти ринку житла США перед світовою кризою 2008 року. Дженні Полсон на 15 років молодше чоловіка і познайомилася з ним задовго до того, як той заробив капітал. Джон Полсон найняв майбутню дружину в якості асистентки. На той момент вона недавно іммігрувала з Румунії і отримала політичний притулок в США.

"Дженні не пила, не курила і не гуляла пізно вночі, для мене вона була ковтком свіжого повітря", - говорив мільярдер.

Джон Полсон заробив 20 мільярдів доларів для себе і інвесторів, коли американські субстандартні іпотечні облігації впали і спровокували фінансову кризу. Після у нього була низка менш успішних років. У 2019 активи впали до дев'яти мільярдів доларів з піку 2011 року в 38 мільярдів. У 2020 році фінансист заявив, що розчарувався в хедж-фондах і перетворив власний в сімейний офіс. Полсон багато інвестує в нерухомість. У сім'ї є ранчо в Аспені (штат Колорадо), яке раніше належало саудівському принцу, і маєток в Хемптоні, куплений за 41 мільйон доларів в 2008 році.

Розлучення Джона і Дженні Полсон може стати одним з найбільших в історії, однак він сильно відстає від таких гучних і дорогих розривів, як розставання Білла і Мелінди Гейтс або Джеффа і Маккензі Безос. Мелінда Гейтс після розлучення з засновником Microsoft придбала мільярди доларів акцій різних компаній. Маккензі Скотт після розриву з засновником і главою Amazon займає 23-є місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg. Її статки становлять 56,4 мільярда доларів. Частину своїх коштів Скотт направила на благодійність.