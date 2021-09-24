Назван продукт знижучий ризик розвитку гіпертонії

Британські вчені розповіли, яка дієта може істотно знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Головним продуктом, що допомагає знизити ризик розвитку гіпертонії, вони назвали броколі, повідомляє Лента.Ру.

Вчені заявили, що величезна кількість людей страждають від підвищеного тиску, але багато хто з них навіть не знають про свою недугу. Медики відзначили, що саме у таких людей є великий ризик померти від серцевого нападу. У групі ризику знаходяться люди, що страждають зайвою вагою, що палять і ті, у кого є родичі з поганим анамнезом. Також ризик захворювання підвищується з віком.

Вчені запевняють, що лікувати підвищений тиск слід не тільки ліками, але також ретельно продумати свою дієту. Головний продукт, що допомагає нормалізувати тиск, це броколі. Цей овоч багатий фолієвою кислотою, фитоестрогенами, вітаміном С, кальцієм, калієм і магнієм.

Вживання чотирьох порцій броколі в тиждень значно знижує артеріальний тиск у порівнянні з тими, хто їсть тільки одну порцію на місяць або менше, відзначили дієтологи. Вони порадили вживати овоч сирим, або готувати його на пару.