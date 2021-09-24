Розкрито користь продуктів з молочним жиром для серця

Високий рівень споживання молочних продуктів запобігає серцево-судинним захворюванням. При цьому підвищене споживання молочних жирів не пов'язане з підвищеним ризиком смерті. Це розкрили вчені Інституту глобальної охорони здоров'я Джорджа, Школи громадської охорони здоров'я Хопкінса і Уппсальского університету в США, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники оцінили споживання молочних жирів серед 4150 шведів у віці 60 років, вимірявши рівень певної жирної кислоти в крові пацієнтів. За піддослідними спостерігали протягом 16 років, щоб визначити частоту серцевих нападів, інсультів та інших серйозних порушень кровообігу. Після статистичного коригування таких факторів, як вік, дохід, спосіб життя, харчові звички й інші захворювання, виявилося, що високий рівень споживання молочних продуктів був пов'язаний з низьким ризиком серцево-судинних захворювань.Стаття дослідників опублікована в журналі PLoS Medicine.

Отримані результати суперечать дієтичним рекомендаціям, згідно з якими краще вибирати знежирені молочні продукти. 17 інших досліджень за участю майже 43 тисяч осіб з США, Данії та Великобританії підтвердили дані про користь і безпеку молочних жирів для серця.