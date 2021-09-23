Житель Полтави відкрив стрілянину і викрав жінку

У місті Кременчук Полтавської області затримано 34-річного правопорушника, який відкрив стрілянину в обласному центрі, поранив чоловіка і викрав жінку, повідомляє Кореспондент.

За даними пресслужби Нацполіціі регіону в Полтаві, на вулиці Симона Петлюри, біля зупинки громадського транспорту чоловік зробив кілька пострілів з невідомої зброї, після чого нібито змусив жінку сісти в автомобіль і поїхав в невідомому напрямку. Про подію в поліцію повідомила свідок.

"Попередньо встановлено, що чоловік, який скоїв кілька пострілів зі зброї в центральній частині Полтави, поранив місцевого перехожого, 1990 року народження. Потерпілому надається необхідна медична допомога" , - інформували правоохоронці.

Автомобіль, на якому зловмисник зник з місця події, протягом години встановили та затримали в Кременчуці. У машині, крім підозрюваного, перебувала 25-річна жінка. Ймовірно, саме її він змусив сісти в транспортний засіб у Полтаві, уточнили в поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження по статтях про хуліганство і викрадення людини (ч.4 ст.296 і ст.146 КК). Винуватцю загрожує до семи років позбавлення волі.