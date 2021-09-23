У США готують санкції проти 35 росіян

Комітет з регламенту палати представників США схвалив поправку до оборонного бюджету на наступний фінансовий рік (з 1 жовтня 2021 року). Нею пропонується розглянути можливість введення санкцій відносно 35 росіян, повідомляє Новое время.

На думку комітету, вони мають відношення до порушення прав людини. Напередодні, 22 вересня, член Гельсінської комісії та конгресмен Пол Массаро опублікував у Twitter список з 35 росіян, щодо яких можуть бути введені санкції. Список був запропонований соратниками Олексія Навального Леонідом Волковим і Іваном Ждановим, вони його передали представникам ЄС і США.

NEW: @KleptoCaucus @RepMalinowski @RepJohnCurtis national defense bill amendment forcing admin to evaluate all Navalny 35 human rights abusers and kleptocrats for sanctions – and naming every one of them – has been APPROVED by Rules Committee. And that's not all! ???????? pic.twitter.com/tKJOB28qyH — Paul Massaro (@apmassaro3) September 22, 2021

Серед фігурантів списку значаться прем'єр-міністр Михайло Мішустін, прессекретар президента Дмитро Пєсков, перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко, голова Центрвиборчкому Елла Памфілова, директор ФСБ Олександр Бортніков, директор Росгвардіі Віктор Золотов, глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін, міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко, мер Москви Сергій Собянін, губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов і глава Підмосков'я Андрій Воробйов.

Також під санкції можуть потрапити бізнесмени Роман Абрамович, Алішер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадій Тимченко, голова «Газпрому» Олексій Міллер, глава «Роснефти» Ігор Сєчін, голова правління ВТБ Андрій Костін, голова ВЕБ РФ Ігор Шувалов, головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян, телеведучий Володимир Соловйов, генеральний директор Першого каналу Костянтин Ернст і ін.

Текст поправки був запропонований конгресменом-демократом Томом Малиновські та конгресменом-республіканцем Джоном Кертісом. Вони припускають, що протягом 180 днів після прийняття закону президент США Джо Байден повинен надати висновок про те, чи підлягає хтось зі згаданих осіб включенню до списку санкцій в рамках «закону Магнітського». Дана поправка має рекомендаційний характер, а саме введення санкцій залишиться на розсуд американської адміністрації.