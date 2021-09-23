Курс валют НБУ на 23 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 23 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 22 вересня, знизився до позначки 26.67 за 1 долар.

Євро подешевшав на 7 коп до 31.29 за 1 євро.

Курс рубля зріс до рівня 3.66 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 16 коп до 36.37 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 28.91 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп до 6.75 за 1 польський злотий.