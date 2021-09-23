Курс валют НБУ на 23 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 23 вересня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 22 вересня, знизився до позначки 26.67 за 1 долар.
Євро подешевшав на 7 коп до 31.29 за 1 євро.
Курс рубля зріс до рівня 3.66 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 16 коп до 36.37 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 28.91 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 3 коп до 6.75 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.671 400
|EUR
|євро
|31.285 600
|RUB
|рубль
|0.366 070
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.366 500
|CHF
|Швейцарський франк
|28.913 700
|PLN
|польський злотий
|6.753 300