Курс валют НБУ на 23 вересня

Курс валют НБУ на 23 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 23 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 22 вересня, знизився до позначки 26.67 за 1 долар.

Євро подешевшав на 7 коп до 31.29 за 1 євро.

Курс рубля зріс до рівня 3.66 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 16 коп до 36.37 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 28.91 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп до 6.75 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.671 400 --0.037
EUR євро 31.285 600 --0.071
RUB рубль 0.366 070 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 36.366 500 --0.162
CHF Швейцарський франк 28.913 700 +0.01
PLN польський злотий 6.753 300 --0.028
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