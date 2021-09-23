Наш природний супутник впливає на погоду на землі і живих істот. Так вважають не тільки вчені, а й астрологи. Кожна фаза місяця по-різному впливає на долю людини і її здоров'я. Схильне до місячного впливу і наше волосся, повідомляє УНИАН.

Вплив місяця на волосся

Щоб стрижка або фарбування волосся пройшли успішно, процедури потрібно узгоджувати з місячним календарем.

В спадний місяць волосся довго зберігає форму після укладання і повільно росте. А в зростаючий місяць волосся непостійне – швидко росте і не тримає форму. Період повного місяця вважається найкращим часом для будь-яких робіт з волоссям: в цей час воно здорове і слухняне.

Фази місяця в жовтні 2021

Молодик – 6 жовтня о 14 годині 05 хвилин.

Повний місяць – 20 жовтня о 17 годині 56 хвилин.

Зростаючий місяць з 7 по 19 жовтня 2021.

Спадний місяць з 1 по 5 і з 21 по 31 жовтня.

Місячний календар стрижок на жовтень 2021

Сприятливі дні для стрижки волосся: 3, 5, 7, 11-13, 28, 30 жовтня.

Кардинальна зміна стрижки: 12 жовтня.

Кращі дати для фарбування волосся: 3-5, 11, 22, 28, 29, 30 жовтня.

Хороші дні для завивки і формування локонів: 3-4, 12-13, 19, 22-25, 31 жовтня.

Несприятливі дні для стрижки: 15, 16, 18 жовтня.