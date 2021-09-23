Гороскоп на сегодня 23 вересня для всіх знаків зодіаку: Терези, не розпиляйтеся на дрібниці

Астрологи дали прогноз на сьогодні, 23 вересня 2021 року. День сприяє прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки своєї свідомості. Але не пускайте туди сторонніх, повідомляє Сегодня.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Овна

На вас чекає специфічний день. Відкладіть усі ділові переговори і не говоріть сьогодні про те, в чому не впевнені стовідсотково. Неуважне ставлення до свого здоров'я може вам дорого коштувати. Вчіться себе берегти.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Тельця

Вам сьогодні доведеться зайнятися роботою, яка не надасть особливого задоволення. І відкрутитися не вийде, тому що це загрожує наслідками. Якщо не знаєте, як вчинити, прислухайтеся до порад оточуючих, а не покладайтеся на інтуїцію.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Близнят

Ви чітко розумієте, що вам потрібно. Досягнете ви бажаного чи ні – залежить тільки від вас. Дійте не поспішаючи, ретельно плануючи свої ходи і відступи. Але не давайте розгулятися своїй уяві сьогодні.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Рака

Всі серйозні справи краще відкласти на інший день, а сьогодні присвятити особистим потребам. Ви з подивом виявите, що приказка "Коли почав орати, так у сопілку не грати" саме про вас. Тож не втрачайте часу даремно.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Лева

Сьогодні важливо бути дуже уважними й акуратними. Не чиніть опір змінам: вони або пройдуть повз вас, або змінять ваше життя на краще. Будьте спокійні – багато що залежить від вашої старанності.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Діви

Будьте готові до того, що сьогодні все піде не так, як ви хотіли. Замість роботи на вас чекає неробство, а замість спілкування – горда самотність. А ще у вас раптом відкриється дар бачення ситуації, але ненадовго, тож покваптеся.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Терезів

Неприємностей сьогодні не передбачається, удача буде на вашому боці, а заплановані справи вирішаться без проблем, начебто самі по собі. Подумайте, на що вам варто витратити вивільнені сили, і не розпиляйтеся на дрібниці.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Скорпіона

Вислухайте кожного, хто буде ділитися з вами корисною інформацією та порадами. Ви дізнаєтеся багато нового. Але робити ви маєте право по-своєму – не помилитеся. Проявіть обережність на дорозі, і не лізьте на рожен.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Стрільця

На вас чекає доволі напружений день. Старі справи потребують швидкого завершення, а на порозі вже з'являться нові завдання. Але ви не будете відчувати втоми і розчарування – вас захопить сам процес.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Козорога

Вам доведеться взяти на себе відповідальність і якісь зобов'язання в робочих питаннях. Людський фактор ніхто не відміняв – тож виручайте. Можливо, вже завтра вам теж знадобиться підмінитися.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Водолія

Життя мінливе, і з цим ви нічого не зможете вдіяти. Сьогодні вчергове щось з'явиться, а щось піде. Змиріться з цим і дійте за обставинами. Постарайтеся викроїти час для релаксу.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2021 року, для Риб

Ви сьогодні потрапите в центр загальної уваги. Стримуйте свої амбіції і перегляньте задумане – ви ще встигнете внести корективи. Ретельно перевірте свою готовність до важливої зустрічі і ризикуйте.