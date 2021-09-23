Комаровський запропонував платити пенсіонерам за вакцинацію

На сьогодні в Україні понад 40% українців вже мають антитіла до коронавірусу. До того ж, вакциновані 10 млн осіб, тому через півроку-рік антитіла будуть у кожного українця. Про це заявив доктор Євген Комаровський на телеканалі "Україна 24", повідомляє Дзеркало тижня.

"У нас як мінімум 40-45 відсотків населення України, мабуть, вже мають антитіла, плюс вакцинація 10 млн осіб, плюс якщо ми будемо продовжувати вакцинацію, нарешті, точно через півроку-рік прийдемо до того, що у кожного громадянина будуть антитіла. Тому зараз треба не угробити економіку, не угробити дітей без освіти, не втратити те, що є - лікарів, вчителів ... треба просто вкладати гроші в допомогу" , - зазначив медик.

За даними Комаровського, в Україні найбільше серед щеплених осіб у віці від 20 до 35 років, при цьому вакцинація пенсіонерів йде вкрай слабо. Комаровський вважає, що пенсіонерів слід заохочувати йти на вакцинацію матеріально. Наприклад, виділяючи "винагороду" в розмірі п'яти тисяч гривень, якщо пенсіонер отримає обидві дози вакцини від коронавірусу.