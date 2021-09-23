Китай відмовився від інвестування вугільних електростанцій
Китай не будуватиме нові вугільні електростанції за кордоном. Про це заявив президент Китаю Сі Цзіньпін на Генасамблеї ООН, повідомляє Украинская правда.
"Китай посилить підтримку інших країн, що розвиваються у розвитку зеленої і низьковуглецевої енергетики і не буде будувати нові вугільні енергетичні проекти за кордоном", - цитують західні ЗМІ китайського лідера.
В останні місяці на Китай чинився сильний дипломатичний тиск, щоб покласти край його закордонному фінансуванню вугільної промисловості.
BBC пише, що це рішення Китаю може мати вирішальне значення в боротьбі з викидами у світі та може обмежити розширення вугільних електростанцій в багатьох країнах, що розвиваються в рамках китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" (BRI). В рамках "Один пояс, один шлях" Китай фінансує вугільні проєкти в таких країнах, як Індонезія і В'єтнам.
Цей крок слідує за аналогічними заявами Південної Кореї та Японії на початку цього року. Разом на ці три країни припадало понад 95% всього зовнішнього фінансування вугільних електростанцій, при цьому основну частку становив Китай.