Проблема з е-лікарняними: працівникам можуть відмовити у виплаті

З 1 вересня українців повністю перевели на електронні лікарняні. "Втратити" документ неможливо, адже він буде перебувати в особистому кабінеті страховика-роботодавця, який, до слова, може працівникові і не оплатити лікарняний, повідомляє UBR.

Доступ до відомостей з електронного реєстру лікарняних листків непрацездатності має і Держпраці, інспектори якої проводять перевірки на підприємствах.

Як працює

Е-лікарняний створюється автоматично на підставі медичних висновків. Документ буде автоматично закритий, якщо хворий не відвідав лікаря вдруге.

Лікар навіть може не запитати пацієнта про місце роботи, оскільки пошук роботодавця відбувається також автоматично. Тому бажано запитати лікаря, чи буде "виписаний" е-лікарняний (щоб уникнути можливих неузгодженостей з роботодавцем) або ж просто проведена медична консультація.

Якщо е-лікарняний буде, то краще наперед повідомити про це роботодавцю. У звичних ситуаціях, коли людина працює, маючи "незадіяний" е-лікарняний, він отримує тільки зарплату. Але проблема в тому, що є працівники, які потребують сплати як з/п, так і лікарняного.

Як зазначила кар'єрний консультант Тетяна Пашкіна, практично таких розмов можна уникнути тільки в відношенні айтішників, яким нерідко лікарняні компенсують в такому ж розмірі, як і заробітну плату.

"У деяких IT-компаніях є такий мотиваційний соцпакет, де співробітникам оплачують за лікарняними 100% від з/п. Якщо людина хвора, вважають там, то нехай він краще полікується і повернеться здоровим", - говорить вона.

Втім, роботодавці в основному не хочуть мати з лікарняними нічого спільного. Це загрожує масою проблем, тому вони вважають за краще просто платити людям ту ж зарплату, хоч ті і будуть лежати вдома хворими.

"Кадровикам і бухгалтерам легше не морочитися. Це ж і звітність, і перевірки. Поставив не там крапку - і вже сила-силенна проблем. Те ж стосується і паспортів. Одне і те ж, наприклад, по батькові можуть написати по-різному. Скажімо, ГеНадіївна або ГеННадіївна", - додала експерт.

Лікуючий лікар може цих нюансів не вловити, допустивши невідповідність в лікарняному. А проблеми вилізуть у роботодавців.

Робочий табель можна підправити

Змоделюємо ситуацію: працівник вранці повідомляє керівнику, що не зможе вийти на роботу за станом здоров'я з умовою, що пізніше надолужить згаяне. Хворий за консультацією звертається до лікаря і через кілька днів виходить на роботу, маючи е-лікарняний. Хоча документ діє довше.

У табелі стоять робочі дні, за які співробітнику виплатять зарплату. Але він приносить роботодавцю ще й е-лікарняний. Роботодавець в такому випадку може скорегувати табель робочого часу, відображаючи все так, як було насправді. Для цього створюється комісія із соцстрахування.

Склад комісії визначається на розсуд керівництва. Вона призначає лікарняні лише за ті дні, коли людина дійсно була відсутня. За дні, щозбіглися з роботою - ніяких лікарняних. Прийняте рішення комісія відразу оформляє в протоколі і на протязі п'яти днів повідомляє про це працівника.

Після цього бухгалтерія робить перерахунок зарплати, нараховуючи лікарняні лише за деякі дні. Це - перший варіант, коли роботодавець може уникнути виплат за лікарняним за відпрацьований період.

Можна викрутитися

Другий вихід при тій же ситуації - роботодавець залишає все, як є. За дні, коли людина через хворобу і при наявності електронного лікарняного була відсутня, таки нарахують зарплату. У такому випадку співробітник повинен буде написати до керівництва пояснювальну записку. Правда, йому доведеться збрехати.

Необхідно буде відзначити, що хоч він і почував себе погано, все одно вийшов на роботу, але дізнався про появу е-лікарняного вже після. У цьому випадку та ж комісія, розглянувши лікарняний і записку, прийме рішення про виплату зарплати за дні, на які поширюється е-лікарняний.

"Щоб уникнути претензій Мінсоц, ми змушені "підганяти" документи під невиплату лікарняних. У нас як раз була недавно така ситуація з пояснювальною запискою. Співробітник написав, що про видачу е-лікарняного повідомлений не був. А це перевірити вже неможливо", - зізнається HR однієї з українських компаній.

І лікаря тут працівник не підставить, оскільки невідповідностей ніхто шукати не стане, додала вона.

Домогтися і грошей, і лікарняних

Щоб вибити собі сплату е-лікарняного понад зарплату, працівник може звернутися і в Держпраці. І буде правий, оскільки, згідно із законодавством, роботодавець не зможе "скасувати" виплату зарплати. Зароблені гроші поверненню не підлягають, якщо роботодавець виплатив їх добровільно.

"Роботодавцю все одно доведеться виплачувати лікарняні. Питання: чому він "дізнався" про е-лікарняний заднім числом? Тим більше, знаючи про нього, навіщо він допустив людину до роботи? Якщо лікарняний відкритий, перші п'ять днів оплачує роботодавець. Далі - Фонд соцстрахування", - зауважила експерт в області трудового права, к.ю.н., доцент Світлана Кожушко.

Якщо ж співробітник під час хвороби бажає працювати з дому, то він повинен написати відповідну заяву, а керівництво - наказ про призначення надомної роботи. Тоді комісія із соцстрахування відмовить працівникові у виплаті лікарняного. Натомість хворий отримає тільки зарплату.

Коли смухлевати не вийде

Якщо у людини, зайнятої на двох роботах, є електронний лікарняний, то він не може в один і той же час працювати у одного, отримуючи зарплату, а "хворіти" в іншого, отримуючи лікарняні. В такому випадку є ризик, що Фонд соцстрахування таке порушення помітить. І про лікарняних можна буде забути.

В результаті перший роботодавець, який за цей час нарахує зарплату працюючому, але "хворіючому" співробітнику, підставить іншого роботодавця, який нарахував оплату лікарняних. Пашкіна підкреслила, що це подібно реєстрації себе як безробітного в Центрі зайнятості при нечесній підробці.