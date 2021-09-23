Дамаск вимагає від Анкари виведення військ з Сирії

Влада Сирії вимагає, щоб Туреччина негайно вивела свої війська з території північних провінцій республіки, заявив міністр закордонних справ країни Фейсал Мікдад. Так він прокоментував нещодавню ескалацію напруженості в провінції Ідліб, повідомляє РИА Новости.

"Я вважаю, що Туреччина повинна негайно вивести війська. Міжнародна спільнота, в свою чергу, має підтримати зусилля Сирії зі звільнення окупованих нею територій на півночі країни" , - зазначив Мікдад.

На думку глави сирійського МЗС, головна причина цієї ескалації складається з "турецької окупації, а також з тієї підтримки, яку надає Анкара терористичним угрупованням на землі".