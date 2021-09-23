Біля берегів Китаю сталася корабельна троща, є жертви

В акваторії східної китайської провінції Чжецзян зіткнулися два судна. В результаті корабельної аварії одна людина загинула, двоє вважаються зниклими безвісти, повідомляє Кореспондент.

За інформацією CGTN інцидент стався ввечері в середу, 22 вересня, на схід від островів Чжоушань. Сигнал лиха був отриманий після зіткнення зареєстрованого в Панамі вантажного судна і китайської риболовецької шхуни. На борту рибальського судна знаходилося сім чоловік, четверо були врятовані. Саме судно затонуло.

Рятувальні роботи тривають.