Названо сім продуктів для поліпшення сну восени

Вчені Національного фонду сну США перерахували сім осінніх продуктів, які допоможуть поліпшити сон, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники наголошували на тому, що восени люди часто відчувають нудьгу і стрес. У цьому випадку їм все частіше хочеться проводити затишні вечори в ліжку. Одним з продуктів, які допоможуть заснути, експерти назвали мигдаль. Що міститься в ньому магній діє на людину заспокійливо. Яблука містять велику кількість вітаміну С, який допомагає знизити рівень цукру в крові й артеріальний тиск, а також поліпшити дихання. Солодкий картопля батат багатий клітковиною, яка забезпечує глибокий сон.

Ще один корисний для сну продукт - індичка. М'ясо містить триптофан, що володіє м'якими седативними властивостями. Корисна для відпочинку солодка кукурудза. Її часто рекомендують їсти тим, хто страждає безсонням, через високий вміст мелатоніну.

Американські вчені радять не забувати про журавлині, яка також багата на вітамін С і корисна для сну. Добре допомагає заснути мускатний горіх, що знижує кров'яний тиск, розслабляючи кровоносні судини та позитивно впливає на настрій.

Дієтолог Саманта Кессетті (Samantha Cassetty) назвала волоські горіхи продуктом, який робить сон міцніше і допомагає краще висипатися. Головною їх перевагою є триптофан - амінокислота, яка використовується організмом при виробництві серотоніну й мелатоніну, необхідних для регуляції сну.